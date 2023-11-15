“مناجم” تنفي ادعاءات صحيفة ألمانية حول منجم “بوعازر”

أصدرت مجموعة “مناجم”، بلاغا للرد على ما اعتبرتها “ادعاءات باطلة” متعلقة بمنجم بوعازر، صدرت في جريدة Süddeutsche Zeitung الألمانية.

وجاء في البلاغ الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنه “منذ بداية العمل بالمنجم إلى يومنا هذا، لم تسجل السلطات الصحية أي إصابة بمرض مهني، أو أي عارض مرتبط بالزرنيخ بمنطقة بوعازر”.

وأوضح البلاغ أن شركة “مناجم”، “تدحض بشكل قاطع الادعاءات الباطلة التي وجهت ضدها مؤخرا من اليومية الألمانية المذكورة، مبرزا أنها عارية من الصحة”.

ومما جاء في بلاغ المجموعة، أنه “يتم الالتزام التام بقواعد سلامة العمال خلال استخراج العنصر الخام وحتى معالجته النهائية، سواء إجراءات الحماية الجماعية (نظام تهوية المنجم تحت الأرض) أو توفير معدات الحماية الشخصية ((EPI لجميع العمال، بما فيهم الأفراد المتعاقدين من الباطن، ملائمة لمخاطر كل مهمة”، في ما يتعلق بمنجم بوعازر.

و”وفقا للمعايير المتعارف عليها تقوم شركة مناجم بمراقبة دورية لصحة العمال”، كما جاء في البلاغ، مضيفا أن ذلك يهم أيضا العمال المتعاقدين من الباطن، “من خلال تقييمات وزيارات طبية بمعدل زيارتين لكل عامل سنويا، مما يخول كشف وفحص جميع العمال سنويا”.

وأبرز البلاغ أن الشركة، “تضمن سلامة العمال طيلة دورة التعدين، باستعمال تقنيات حديثة كالحفر تحت الماء ومعالجة الغبار بالرطوبة”، مؤكدا أن “مناجم هي مجموعة منجمية إفريقية، تحرص على اتباع ثقافة تعدين مسؤول في جميع أنشطتها من خلال الالتزام بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)”.

واختتم البلاغ بالقول، إن الشركة، “تحتفظ بالحق في المتابعة القانونية ضد أصحاب هذه الادعاءات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة”.

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