عادل رمزي: اللاعبون افتقدوا إلى الطراوة البدنية والتركيز الذهني

قال مدرب الوداد الرياضي عادل رمزي، أن لاعبي فريقه افتقدوا إلى الطراوة البدنية والتركيز الذهني، خلال المباراة التي جمعتهم، اليوم الأحد ببريتوريا، بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، برسم إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف رمزي ،خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انهزم خلالها الوداد الرياضي بهدفين دون رد، “كنا واثقين من الفوز باللقب، لكننا لم نتمكن من تقديم أداء جيد خلال هذه المواجهة”.

وكان الوداد الرياضي قد فاز على ضيفه ماميلودي صن داونز بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد الماضي بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نهائي البطولة.

وأشار رمزي، إلى أن غياب عميد الفريق يحيى جبران، أثر على تحفيز اللاعبين وكان له انعكاس سلبي على دينامية الفريق.

وبعد أن هنأ فريق صن داونز الجنوب إفريقي بتتويجه باللقب، أعرب رمزي عن اعتزازه بلاعبيه الذين لم يدخروا جهدا لتمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل بإرادة وروح الفريق المتميزة.

من جانبه، اعتبر مدرب ماميلودي صن داونز، رولاني موكوينا، أنه بعد الهزيمة التي مني بها فريقه في الدار البيضاء، استعدت مجموعته وتدربت بشكل جيد، مما سمح لها أن تكون في المستوى خلال إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأشاد موكوينا، بفريق الوداد الرياضي الذي “تمكن عن جدارة من بلوغ نهائي هذه المسابقة القارية”، مشيرا إلى أن “النادي المغربي يعد مدرسة في كرة القدم الإفريقية تتميز بهويتها وأسلوب لعبها الخاص”.

يذكر أنه من بين الأهداف الأساسية لإقامة الدوري الإفريقي لكرة القدم، تطوير كرة القدم للأندية الإفريقية لتكون قادرة على المنافسة عالميا ،فضلا عن قدرتها على التسويق.

( و م ع)

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