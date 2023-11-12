الديساوي رئيسا لفدرالية التعليم الخاص لولاية ثانية

جدد الجمع العام الانتخابي لفدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس السبت بالدار البيضاء، ثقته في الدكتور والباحث كمال الديساوي، وانتخبه رئيسا للفدرالية بالإجماع لولاية ثانية.

وحسب بلاغ للفدرالية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، تعكس هذه الانتخابات، التي تمت بمشاركة ممثلين من جميع أصناف التعليم الخاص في المغرب، مدى تقدير ودعم أعضاء فدرالية التعليم الخاص للديساوي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المدرسة المغربية لعلوم المهندس، وسبق وأن حاز على عدة جوائز وأوسمة دولية في مجال الاختراع والابتكار.

وبهذه المناسبة، عبر الديساوي عن امتنانه وشكره للثقة التي وضعها أعضاء الفدرالية في شخصه، وقال إنه يلتزم بالعمل بشكل جماعي لتحسين وتعزيز الأداء والجودة في مجال التعليم الخاص، مؤكدا أن الفدرالية ستظل تسعى للمساهمة الفعالة في المبادرات والبرامج التي تدعمها الحكومة، مع التركيز على دور قطاع التعليم الخاص كمحور أساسي في المنظومة الوطنية التربوية والتكوينية والاجتماعية والاقتصادية.

وسلط المتحدث ذاته، فق بلاغ الفدرالية، الضوء على دورها في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالقطاع، مع التأكيد على دورها الاقتراحي والترافعي والحواري مع المبادرات الحكومية المختلفة التي من شأنها النهوض بمنظومة التربية والتكوين، معلنا التزامه بالعمل بشكل جماعي لتحسين وتعزيز الأداء والجودة في مجال التعليم الخاص.

جدير بالذكر أن فدرالية التعليم الخاص تضم 333 عضوا، يمثلون مختلف أصناف التعليم الخاص في المملكة، بدءا من التعليم الأساسي والتكوين المهني، ووصولا إلى التعليم العالي والبحث العلمي.

إقرأ أيضا:



