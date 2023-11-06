حموشي إلى جانب الأمير عبد العزيز بن سعود في رعاية الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية

ظهر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 6 نونبر الجاري، إلى جانب الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية‬⁩، الذي يرعى الحفل السنوي لتخرج الدفعة 41 من طلاب وطالبات الدراسات العليا، بحضور عربي ودولي.

و جاء تنظيم هذا الحفل الذي احتضنته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تخرج دفعة السنة الحالية من الأطر الأمنية العربية والدولية، والذين تمكنوا من إنهاء دراساتهم الأكاديمية العليا وحصلوا على شواهد الماجيستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الأمنية والتقنية.

وكان عبد اللطيف حموشي قد شارك في أشغال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته التاسعة والأربعين، والذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.

ويحضر حموشي في فعاليات هذا الاجتماع السنوي بصفته عضوا في التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي تعتبر الصرح العلمي والذراع الأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يتولى الإشراف على تكوين الأطر العلمية المتخصصة في المجال الشرطي والأمني.

يذكر أن المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هو أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، وهو من يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي العلوم الأمنية والتقنية.

ويترأس فعاليات هذه الأنشطة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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