بلاغ لمستعملي الطرق

على إثر التوقعات بهبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير للغبار بعدد من مناطق المملكة، أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة، توخي المزيد من الحيطة والحذر،نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في بعض الأحيان، وتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير للغبار بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من يوم الاثنين 06 نونبر 2023 وإلى غاية يوم الثلاثاء 07 نونبر 2023، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في بعض الأحيان، وتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال برقم الهاتف التالي: 0537711717″.

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