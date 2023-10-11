أزيد من 128 ألف طالب بجامعة عبد المالك السعدي

تميز الدخول الجامعي الجديد بجامعة عبد المالك السعدي بفتح 300 مسلك مفتوح في إطار التكوين الأساسي، منها 183 مسلكا بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح و117 مسلكا في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، هذه المعطيات الأكاديمية تم الإعلان عنها في الندوة الصحافية التي تم عقدها، صباح اليوم (الأربعاء)، بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، إذ قال “بوشتى المومني” رئيس جامعة عبد المالك السعدي، لمناسبة الدخول الجامعي، إن عدد الطلبة المسجلين برسم الدخول الجامعي الحالي (2023 – 2024)، بلغ رقما قياسيا جديدا، مشيرا إلى أن الجامعة “بذلت مجهودا كبيرا من أجل توسيع العرض البيداغوجي والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعة”، لمواكبة متطلبات التنمية بالمنطقة الشمالية للمملكة على وجه التحديد.

وأكد المسؤول الجامعي خلال المناسبة ذاتها أن “عدد الطلبة بلغ 128743 خلال الموسم الجاري، يتوزعون على 17 مؤسسة جامعية بتراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 10 كليات و 7 مدارس عليا، يؤطرهم 1375 أستاذا جامعيا وحوالي 600 موظف إداري وتقني”.

وأشار رئيس جامعة عبد المالك السعدي خلال العرض الذي ألقاه إلى أن هذه الأخيرة “تتوفر على 10 مؤسسات ذات الإستقطاب المفتوح و 7 مؤسسات جامعية ذات الاستقطاب المحدود، في 6 مدن متفرقة بجهة طنجة، تطوان والحسيمة”.

وعن عدد الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراة قال المومني إنه “بلغ هذا الموسم 4297 طالبا باحثا”، ليخلص إلى نتيجة مفادها أن هذه المعطيات تكشف “جودة وقيمة البحث العلمي بالجامعة”، التي قال إنها “نشرت الآلاف من المنشورات العلمية المحكمة”.

أما الشعب التي استقطبت الطلبة، فقال رئيس الجامعة إن “حقل العلوم والتقنيات حاز على حصة الأسد في هذه المسالك”، اعتبارا “للتوجه الجديد لجامعة عبد المالك السعدي”، التي قال مسؤولها إنها “تحرص على ملاءمة وتطوير العرض الأكاديمي والبحث العلمي تجاوبا مع متطلبات وتطلعات المحيط السوسيو اقتصادي والاجتماعي، ومواكبة للمخطط الوطني”.

يذكر أن الندوة عرفت حضور عمداء الكليات التابعة لجامعة عبد الملك السعدي وممثلي عدد من المنابر المحلية والوطنية، إذ كانت مناسبة لفتح المجال للنقاش حول بعض الأفكار والمعطيات التي وردت في العرض الذي ألقاه رئيس الجامعة وتفاعل المتدخلون معه خلال المناقشة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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