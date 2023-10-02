الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بياسبير كاميرسغراد سفير مملكة الدانمارك، وعبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر، ومحمد إلياسة يحايا سفير جمهورية القمر المتحدة،

وخوسي ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا،

ومحمد دوهور هيرسي سفير جمهورية جيبوتي، وهيدياكي كوراميتسو سفير امبراطورية اليابان، وإساياس غوتا سيفو سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وروبيرت دولغر سفير جمهورية ألمانيا الفدرالية، وفيكتور هيغو رامون بانياغوا فريتيس سفير جمهورية البارغواي، وسالاد علي ابراهيم سفير جمهورية الصومال الفدرالية، ومودة عمر حاج التوم البدوي سفيرة جمهورية السودان، وفلاديمير بايباكوف سفير روسيا الاتحادية، وتوماس أنطونيو غوارديا ويليامسون سفير جمهورية بنما، وناموري تراوري سفير جمهورية غينيا.

وحضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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