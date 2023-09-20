المالية المحلية.. النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية

في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية ضمن النشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة برسم شهر غشت 2023 :

1 ـ بلغ الفائض الإجمالي للجماعات الترابية ما يعادل 7,5 مليار درهم عند متم غشت 2023.

2 ـ بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 31,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022.

3 ـ بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 25,4 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022.

4 ـ بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 16,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022.

5 ـ بلغ إجمالي النفقات المحققة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) ما مجموعه 26,8 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة بمستواها عند متم غشت 2022.

(و م ع)

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