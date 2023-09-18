الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بايدن

تلقى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف .ر. بايدن.

وخلال هذه المباحثات، أعرب الرئيس الأمريكي، للملك وللشعب المغربي، عن تعازيه الشخصية وكذا تعازي الشعب والحكومة الأمريكيتين وذلك في أعقاب الزلزال المؤلم الذي ضرب عددا من أقاليم المملكة.

وأشاد الرئيس بايدن، بهذه المناسبة، بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية الكبرى وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

كما أعرب بايدن عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للمملكة بناء على احتياجات محددة من طرف السلطات المغربية كما هي مدرجة في إطار مخطط العمل متعدد الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة هذه المأساة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: