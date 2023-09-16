زلزال الحوز.. مديرية الأمن توفد مخبزتين متنقلتين إلى منطقة تحناوت

أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة تحناوت بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية.

وتتكون هذه الوحدات المتنقلة لإعداد وطهي الخبز من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة، وأفرنة للطبخ والطهي، ومعدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، تعمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.

وتَبلُغ الطاقة الانتاجية اليومية للوحدتين المتنقلتين اللتان وضعتهما المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة السكان والضحايا، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 10.000 خبزة في اليوم، ويمكن تجاوز هذا السقف عند الضرورة ووفق الطلب.

وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني 42 موظفا لإنجاح هذه المهمة التضامنية في بعدها الإنساني، معززين بفرق تقنية متخصصة وطبيبين بيطريين مسؤولين عن مراقبة جودة المنتجات الغذائية والسلامة الصحية.

(و م ع)

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