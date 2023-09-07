السرقة المسلحة تطيح بقاصرين في البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالبيضاء صباح اليوم (الخميس)، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 15 و 16 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وعلمت “الصباح” أن المشتبه فيهما أقدما، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف اثنين منهم وهم في حالة تلبس بحيازة سلاحين أبيضين وأربعة هواتف محمولة يشتبه في كونها من عائدات عمليات السرقة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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