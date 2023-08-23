تعزيز أسطول النقل المدرسي باقليم اشتوكة ايت باها

تعزز أسطول النقل المدرسي بإقليم اشتوكة ايت باها بتسليم، مؤخرا، 11 حافلة جديدة لخدمة التلاميذ بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

وأشرف على عملية تسليم مفاتيح مجموعة من سيارات النقل المدرسي، رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة ايت باها، مرفوقا بنائب رئيس المجلس وبحضور رئيس جماعة سيدي بيبي ورئيس جماعة وادي الصفاء.

وتهدف هذه المبادرة، التي تشكل موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لاشتوكة ايت باها والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و الجماعة الترابية وادي الصفا، إلى تحسين خدمات النقل لفائدة التلميذات والتلاميذ، وتوفير وسيلة آمنة ومريحة لنقل المعنيين إلى المدارس.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الإقليمي، أنه احتفالا بالذكرى الـ70 لثورة الملك والشعب و الذكرى الـ60 لعيد الشباب، تم توزيع حافلات للنقل المدرسي، وهي مبادرة ترمي إلى تشجيع التمدرس بالعالم القروي، خاصة الفتاة القروية والحد من الهدر المدرسي.

وأبرز أن هذا المشروع يعد لبنة أساسية لتنزيل سياسة واستراتيجية المجلس بشراكة مع باقي الشركاء لفك العزلة عن التلاميذ بالعالم القروي، والرفع من نسبة التمدرس.

وتراهن السلطات الاقليمية، على خدمات النقل المدرسي بشكل كبير في تعزيز العرض المدرسي باقليم اشتوكة ايت باها،من خلال التخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي بعدد من جماعات الإقليم وتنويع الخدمات المقدمة لتلاميذ الإقليم، وتخفيف الضغط على مؤسسات الإيواء من داخليات ودور الطالب والطالبة، مع اعتماد النقل المدرسي كآلية وازنة في تدبير الخريطة المدرسية.

(و م ع)

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