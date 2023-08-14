التحقيق في “انتحار” شرطي بسلا

فتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد منتصف ليلة أمس (الأحد)، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمعاينة جثة شرطي داخل مسكنه وهي تحمل عيارا ناريا من سلاحه الوظيفي.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن مصالح الأمن بالرباط توصلت ببلاغ من أسرة الهالك، وهو برتبة ضابط شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بسلا، مفاده أنه أقدم على وضع حد لحياته باستخدام سلاحه الوظيفي داخل مسكن الأسرة، بسبب مشاكل عائلية تطورت إلى خلاف حول طلب الطلاق.

وأضاف المصدر ذاته، ان عناصر الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة باشرت المعاينات الضرورية بمسرح الحادث، وتم نقل جثة الهالك إلى المستشفى لإخضاعها للتشريح الطبي، كما تم حجز السلاح الوظيفي بغرض إجراء الخبرة الباليستية، بينما تم تحصيل إفادات زوجة الهالك وأصهاره الحاضرين بالمنزل، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث.

يسرى عويفي

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