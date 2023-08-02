بايدن يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة، من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب بايدن في هذه البرقية، باسم الشعب الأمريكي عن أطيب متمنياته لجلالة الملك والشعب المغربي بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “الشراكة الاستراتيجية والمستدامة بين المغرب والولايات المتحدة عززت السلام والأمن والازدهار في المنطقة وفي العالم” ، مشيرا إلى أن البلدين “أنجزا الكثير معا، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وضمان الحرية الدينية”.

وقال “نحن نعمل معا لمكافحة الإرهاب واستشراف مستقبل أكثر أمانا لشعبينا. ومعا، نواجه التحديات العالمية ونعمل على تعزيز أولوياتنا المشتركة في إفريقيا وحول العالم”. وأضاف السيد بايدن ” وإنني أتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة الاستثنائية بين بلدينا خلال السنة المقبلة ، وتعزيز أواصر الصداقة العميقة بين شعبينا”.

إقرأ أيضا: