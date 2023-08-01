اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني … خطاب الملك تأكيد لعمق التزام المغرب بالقضية الفلسطينية

أكدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، “تأكيد لعمق التزام المغرب بالقضية الفلسطينية”.

وذكر بلاغ للجنة أنها تابعت خطاب جلالة الملك ، الذي أكد فيه جلالته أن اعتراف اسرائيل بالسيادة المغربية على أقاليمها الصحراوية لن يكون أبدا على حساب دعم المغرب الثابت والدائم للحقوق الفلسطينية الثابتة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت اللجنة،بالمناسبة، بدور جلالة الملك محمد السادس المحوري والداعم لفلسطين، سواء على صعيد جهوده لدى الدول أو المنظمات الدولية، أو على صعيد رعايته لمدينة القدس وسكانها، ودعم مشاريعهم في شتى المجالات، من خلال ترؤسه للجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يؤكد المنحى الثابت لجلالة الملك والسياسة المغربية الأصيلة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتقدمت اللجنة،وفق البلاغ، بالشكر للمملكة المغربية على ترؤسها بيت مال القدس الذي ما فتئ يقدم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود سكان مدينة القدس، وذلك ليس بغريب عن المغرب وملكها ، والذي يؤكد عمق العلاقات المغربية الفلسطينية رسميا وشعبيا.

كما تقدمت اللجنة بالتهنئة لجلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني يترأسها الكاتب والسياسي المغربي طالع السعود الأطلسي ومقرها الرباط، وأمينها العام أنيس سويدان مدير عام العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية.

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