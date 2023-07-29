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حوادث

منذ 36 ثانية
قررت غرفة المشورة باستئنافية فاس، إرجاع جوازي السفر لنائبي رئيس سابق لجماعة الناظور، حجزتهما عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعدما تقدم دفاعهما بطلب بعد مغادرتهما السجن بعد إدانتهما بسنة واحدة حبسا نافذا ومؤاخذتهما بتهمة “تسليم رخص وشهادات لشخص يعلم ألا حق له فيها”، على خلفية اختلالات عرفتهاأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 36 ثانية
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