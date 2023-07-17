اعتراف بمغربية الصحراء وقنصلية إسرائيلية في الداخلة

توصل الملك برسالة من بنيامين نتنياهو، الوزير الأول لدولة إسرائيل، ترفع إلى علم جلالته قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي صحرائه.

وكشف بلاغ للديوان الملكي أن الوزير الأول الإسرائيلي أكد لجلالته أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، مشددا على أنه سيتم ” إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار .

وأفاد نتنياهو في رسالته إلى جلالة بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، ” فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

ووصف الكنيست الإسرائيلي، المخول له صلاحية الاعتراف والمصادقة على الاتفاقيات السيادية، زيارة رئيسه الأخيرة للمغرب بأنها حدث تاريخي والأول في تاريخ المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، معتبرا أن الأمر يتعلق بلقاء “مهم ورائد”، لأنها أول دعوة رسمية لزيارة ثنائية على الإطلاق، يتم توجيهها إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي، من قبل رئيس برلمان في دولة مسلمة بشكل عام، ورئيس البرلمان المغربي بشكل خاص.

وشملت أجندة الزيارة لقاء رئيس مجلس النواب عضو الكنيست أوحنا، بنظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية فضلا عن نواب مغاربة بالغرفة الأولى، ثم الخروج ببيان مشترك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم رسمية لتطوير التعاون البرلماني، بهدف تعزيز العلاقة بين تل أبيب والرباط.

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