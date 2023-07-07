ميركاتو … ضربتان موجعتان من بودريقة للناصيري

علمت “الصباح” أن محمد بودريقة رئيس الرجاء الرياضي، وجه ضربتين موجعتين، لسعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، في صفقتين مهمتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتجاوز الرجاء غريمه في صفقة انتداب منتصر لحتيمي، لاعب ترابزون سبور التركي الحالي، والفتح الرياضي السابق، إذ سيتقابل المهاجم مع بودريقة خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم الصفقة.

وبخصوص الصفقة الثانية، فإن الفريق الأخضر أنهى الجزء الأهم من المفاوضات مع أولمبيك آسفي، بخصوص لاعب الوسط أسامة محروس، البالغ من العمر 28 سنة، لضمه للرجاء.

وحاول الوداد جلب اللاعبين معا، غير أن الرجاء كان أسرع، وتمكن من إقناع اللاعبين بحمل قميص الفريق الأخضر، في انتظار إنهاء آخر الترتيبات.

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