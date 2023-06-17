حموشي يوقف شرطيين بالرباط والجديدة ووزان

أصدر المدير العام للأمن الوطني، عيد اللطيف حموشي، نهاية الأسبوع الجاري، قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة شرطيين، وهم ضابط وثلاثة مقدمين للشرطة، يعملون بكل من ولاية أمن الرباط والأمن الإقليمي بالجديدة والمنطقة الإقليمية للأمن بوزان.

وأفادت مصادر أمنية أن موظفي الشرطة المذكورين شكلوا موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للاشتباه في ارتكابهم بشكل منفصل لأفعال إجرامية وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وأضافت المصادر ذاتها أت قرارات التوقيف المؤقت عن العمل تأتي كإجراء إداري في انتظار انتهاء المساطر القضائية الجارية في حق هؤلاء الموظفين، ليتسنى عرضهم على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

يسرى عويفي

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