اختلالات سنوات وراء ندرة الأضاحي المسعودي: الفلاح مقصي من الدعم والمواكبة والحكومة صنعت فئة جديدة خذلتها كشفت ندرة أضاحي العيد، ولجوء الحكومة إلى استيراد الأكباش من إسبانيا والبرتغال، وجود اختلالات كبيرة وأزمة في قطاع تربية المواشي، ومن ضمنها الغنم. ورغم الطابع الفلاحي للبلاد، فإنها أصبحت عاجزة عنأكمل القراءة »
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