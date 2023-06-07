لقجع: النتائج الإيجابية التي حققتها الكرة المغربية في الآونة الأخيرة تندرج في إطار تفعيل رؤية الملك

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، الأربعاء، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الكرة المغربية في الآونة الأخيرة تندرج في إطار تفعيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أرض الواقع بالاهتمام بالبنيات التحتية والتكوين والحكامة.

وأضاف لقجع ، خلال لقاء نظمته المؤسسة الديبلوماسية، اليوم الأربعاء، في إطار الملتقى الديبلوماسي 126 ، أن هذه الاستراتيجية مكنت من تشييد أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ،ومركب محمد السادس لكرة القدم، اللذين يساهمان في الرقي بمستوى كرة القدم المغربية، وإبراز مواهب جديدة قادرة على حمل قميص المنتخب الوطني كما هو الشأن لأربعة لاعبين خريجي الأكاديمية شاركوا رفقة “أسود الأطلس” في نهائيات كأس العالم بقطر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره العديد من السفراء المعتمدين بالمغرب، يهدف إلى تحديد الفرص المستقبلية التي يمكن اغتنامها لتحسين مستوى الممارسة.

وبالمناسبة، قدم لقجع استراتيجية الجامعة لتطوير كرة القدم الوطنية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

من جانبه، أبرز رئيس المؤسسة عبد العاطي حابك الأهمية التي يوليها المغرب للرياضة عموما وكرة القدم على الخصوص، باعتبارها ركيزة من ركائز المجتمع، الأمر الذي يتطلب تبني استراتيجية مندمجة.

ووصف حابك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب “المؤسسة المواطنة”، لتطويرها كرة القدم الوطنية حتى وصلت للعالمية، بعد بلوغ المنتخب الوطني الأول نصف نهاية كأس العالم بقطر.

وأشار إلى أن الأوراش التي فتحتها الجامعة ستعطي أكلها في السنوات القليلة المقبلة.

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