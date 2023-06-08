إدارة عكاشة تنفي وضع كاميرا بزنزانة سجينة

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم ترويجه من ادعاءات حول وجود كاميرا في غرفة إحدى السجينات، و”تعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة”.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذه “الادعاءات الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة (س.ع) لا تعدو أن تكون هرطقات من نسج خيال كاتبها”، مؤكدة أنه ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة.

وتابع بلاغ المؤسسة السجنية أن “إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف ادعاءاته بالانتماء إلى المرجعية الحقوقية التي تظل بريئة منه ومن أمثاله”.

يسرى عويفي

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