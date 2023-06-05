البيضاء تحتضن فعاليات معرض “لوجيسميد” الدولي

تحتضن البيضاء، في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، فعاليات معرض “لوجيسميد” الدولي للنقل والخدمات اللوجستية لأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، تحت شعار “النقل متعدد الوسائط، ثورة حقيقية في توزيع الخدمات اللوجستية: الاتجاهات والتحديات”.

جميع ممثلي النقل واللوجستيك وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى الحلول الجديدة من مختلف المهن في هذا القطاع، سيتواجدون في قلب المعرض من أجل تمكين المهنيين في القطاع والمصنعين والموزعين من الالتقاء وإنشاء الأعمال، وكذا العثور على إجابات للتحديات الاقتصادية والبيئية الحالية.

كما يقدم هذا الحدث، بالإضافة إلى ذلك، مؤتمرات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وعروض توضيحية، واجتماعات B2B، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى.

إقرأ أيضا: