الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية للصين والوفد المرافق له

أقام الملك محمد السادس، الجمعة بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، زاوو ليجي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

حضر مأدبة العشاء هذه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ومستشار جلالة الملك عمر القباج، وأعضاء من الحكومة، وشخصيات أخرى.

وكان زاوو ليجي مرفوقا، على الخصوص، برؤساء عدة لجان تابعة للجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية للصين، وسفير الصين بالرباط.

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