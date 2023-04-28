مهنيو النقل الدولي يشكون عرقلة عبور شاحناتهم بطنجة

توصل المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية “أونسا” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أخيرا، بشكاية لمهنيي نقل الوطني و الدولي و اللوجستيك، حول عرقلة عبور شاحناتهم بميناء طنجة المتوسطي.

وأوضحت الجمعية المغربية للنقل الوطني و الدولي و اللوجستيك، في الشكاية التي توصلت “الصباح” بنسخة منها، أن بعض أفراد “أونسا” بالميناء المذكور، يقومون “بافتعال طرق من طرف عناصر المراقبة، يترتب عنها التأخير المفرط في مغادرة الشاحنات للميناء”.

وتابعت الجمعية في شكايتها، أن تأخير الشاحنات بسبب “العراقيل المفتعلة”، يتسبب في مشاكل للناقلين، تتمثل بالخصوص في عدم تمكنهم من تنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع الشاحنين، الذين لا يتوانوا في تنزيل غرامات على الناقلين بسبب عدم احترامهم للآجال المفروضة عليهم بمقتضى عقود النقل.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه السلوكات تتسبب في اختلالات بخصوص برمجة عمليات النقل لدى مقاولات النقل الطرقي الدولي”، ملتمسا تدخل المسؤول الجهوي عن “أونسا” لتفادي أي احتجاجات من قبل المهنيين قد تعرقل السير العادي للميناء.

يسرى عويفي

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