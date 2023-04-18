أمن البيضاء يطيح بعصابة للسطو على وكالات تحويل الأموال

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم (الثلاثاء)، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل وكالات تحويل الأموال.

وذكر مصدر أمني أن توقيف توقيف المشتبه فيهم، تم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمجموعة من أحياء البيضاء، بعدما أظهرت الأبحاث الميدانية المكثفة تورط أربعة من بينهم في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المجراء في هذه القضية، كشفت تورط المشتبه فيه الخامس في كراء السيارات التي يتم استعمالها في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، من بينها سيارة خفيفة جرى ضبطها بحوزة الموقوفين .

وتم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد مدى تورطهم في عمليات السطو والسرقات الموصوفة المسجلة، فيما تتواصل العمليات الميدانية من أجل حصر وحجز متحصلات هذا النشاط الإجرامي والوسائل المادية المستعملة في تنفيذه.

(ي.ع)

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