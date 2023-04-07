إيقاف نصاب احتال على معتمرين

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في كل من سلا ومراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم (الجمعة)، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وأفاد مصدر أمني أن المشتبه فيه أقدم على تعريض العشرات من الضحايا للنصب بمراكش، عن طريق سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية باستفادتهم من رحلات للديار المقدسة بغرض أداء مناسك العمرة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بسلا.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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