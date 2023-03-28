كمبوديا تشيد بريادة الملك وبسياسته الحكيمة الرامية إلى ضمان الازدهار والاستقرار للمملكة

أشادت مملكة كمبوديا بريادة الملك محمد السادس وبالسياسة الحكيمة لجلالته الرامية إلى ضمان الازدهار والاستقرار للمملكة.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، براك سوخون، في بيان مشترك صدر عقب لقائه، الاثنين بالرباط، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إعجابه بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

كما نوه سوخون، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب يومي 27 و28 مارس الجاري، بدعوة من بوريطة، بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك الهادفة إلى ضمان الازدهار والاستقرار للمملكة.

وتروم هذه الزيارة، الأولى من نوعها لوزير للشؤون الخارجية لكمبوديا للمغرب، إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية، والنهوض بالتعاون الاقتصادي والقطاعي والثقافي والعلمي بين البلدين.

وعلاوة على مباحثاته مع بوريطة، قام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا بزيارة مجاملة لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي.

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