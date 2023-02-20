مشاركة أربعة دور نشر مغربية في معرض مسقط الدولي للكتاب

تشارك أربعة دور نشر مغربية من بين 826 دارا للنشر من 32 دولة في الدورة السابعة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب، المنعقد ما بين 22 من فبراير الجاري والى غاية 4 مارس المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويحسب المنظمين يمثل المغرب في نسخة هذه السنة المركز الثقافي العربي، ومؤسسة قطر الندى للثقافة والإعلام والنشر، والناشرون المغاربة، والدار المغربية.

وأضافوا أن دورة المعرض لهذا العام تضم دور نشر من مختلف البلدان العربية والاجنبية بـ 533 ألفا و63 من العناوين والإصدارات، منها الكتب الأجنبية (204 آلاف و411) والكتب العربية ( 260 ألف ا و614 ) فيما بلغ عدد الفعاليات الثقافية (165)، وأنشطة الطفل (166) ، الى جانب ركن للمؤلفين الع مانيين يركز على المطبوعات الع مانية سواء في زنجبار أو في الدول العربية و الأوروبية.

وأشاروا الى أن معرض مسقط الدولي للكتاب يشكل الواجهة الثقافية والفنية التي تغرس مفهوم الثقافة والقراءة لدى الناشئة وعموم الناس لتفعيل الحراك والنشاط الثقافي بمشاركة المثقفين والإعلاميين البارزين ومديري المعارض بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ورئيس اتحاد الناشرين العرب في معرض مسقط الدولي هذا العام.

وتتضمن فعاليات هذه التظاهرة الثقافية مجموعة من البرامج الإعلامية المتعددة بما فيها “خير جليس” و”الفهرس” ونشرة ثقافية يومية، كما تمت دعوة مجموعة من الإعلاميين والمؤثرين لمتابعة برامج المعرض، بالإضافة إلى مقاهي ثقافية في عدد من الأجنحة المشاركة.

كما يعرف معرض مسقط الدولي لهذا العام مشاركة الجهات ذات العلاقة بصناعة ونشر الكتاب من حضور مؤلفين للتواقيع على إصداراتهم وابرام عقود الإنتاج والنشر، ومشاركة المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز وتغليف وإخراج فني لدور النشر من مختلف دول العالم .