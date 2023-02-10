الجزائر تقتل منقبين موريتانيين عن الذهب بالزويرات

لقي موريتانيان، اليوم (الجمعة)، مصرعهما رميا بالرصاص الجزائري، فيما جرح ثالث، أثناء تنقيبهم عن الذهب بمنطقة الزويرات، الواقعة في شمال موريتانيا.

وحسب ما ذكرته مصادر إعلام موريتانية، فقد باغت الجيش الجزائري، المنقبين الموريتانيين العزل حينما كانوا يبحثون عن الذهب باستعمال طرق الحفر التقليدية، وأمطرهم بالرصاص، مرديا إثنين منهم قتيلين ومصيبا الثالث بطلق ناري، نقل إثره إلى مركز صحي بشمال الزويرات، كما صادر سيارتين رباعيتي الدفع كانتا بحوزتهم.

وسبق للحكومة الموريتانية، أن طلبت أكثر من مرة من المواطنين الموريتانيين العاملين في مجال التنقيب السطحي عن الذهب، باحترام التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتي تحذر من مخاطر اقترابهم أو عبورهم للحدود الشمالية لموريتانيا، حيث تقع الزويرات.

(ي.ع)