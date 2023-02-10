افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس

انعقدت الخميس بمحكمة الاستئناف بفاس الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

وجرت هذه الجلسة بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وعمال الأقاليم التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.

في كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، مولاي إدريس شرفي، أن عدد القضايا المسجلة بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية للمحكمة خلال 2022 بلغ 276670 قضية منها 191965 قضية زجرية، مشيرا إلى أنه بإضافة المخلف من سنة 2021 البالغ 39915 قضية منها 21630 قضية زجرية، يكون المجموع الرائج خلال 2022 هو 312585 قضية منها 213595 قضية زجرية.

وأضاف المسؤول القضائي أن عدد القضايا المحكومة خلال 2022 بلغ 265142 قضية منها 180903 قضية زجرية، مقارنة ب 205805 قضية 2021 ، أي بزيادة قدرها 59337 قضية محكومة.

وتابع شرفي أن مجموع القضايا المسجلة بمحكمة الاستئناف خلال سنة 2022 بلغ 19932 قضية منها 14346 قضية زجرية، بينما بلغ عدد القضايا المحكومة 20386 قضية منها 14356 قضية زجرية، أي أن نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة بلغت 102 في المائة، بينما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة 89 في المائة.

وسجل المسؤول القضائي أن الغاية لا تتمثل فقط في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى عدد الأحكام الصادرة، وإنما تكمن أيضا في أن تكون القرارات والأحكام الصادرة جيدة من حيث الكيف ومحققة للعدل والإنصاف.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس رشيد تاشفين أن 2022 تميزت باستئناف السير العادي لعمل المحاكم على إثر التخفيف من التدابير الاحترازية والوقائية من تفشي جائحة كوفيد -19، بفضل السياسة الحكيمة للملك محمد السادس.

وأضاف أن المحاكم واصلت اعتماد المحاكمات عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين الاحتياطيين، وتم عقد 1108 جلسة محاكمة عن بعد أ درجت خلالها 31054 قضية استفاد منها 35695 معتقلا احتياطيا، وتم البت في 13625 قضية.

وتابع تاشفين أنه تم على مستوى الدائرة القضائية الاستئنافية بفاس خلال سنة 2022 تسجيل 31780 شكاية أنجزت منها 35066 شكاية بنسبة 33ر110 في المائة، مقابل 29930 شكاية سنة 2021، أنجزت منها 27028 شكاية، بنسبة 30ر90 في المائة.

كما تم حسب المسؤول القضائي تسجيل 182024 محضرا أنجز منها 195986 محضرا ، أي بنسبة 67ر107 في المائة، مقابل 120270 محضرا سنة 2021 أنجز منها 110318 محضرا بنسبة 72ر91 في المائة.

ومن خلال هذه المحاضر، يضيف الوكيل العام للملك، تم تقديم 44113 متهما أحيل منهم على المحكمة 7904 في حالة اعتقال، بنسبة 91ر17 في المائة، مقابل 29236 مقدما خلال سنة 2021، أحيل منهم على المحكمة 6276 في حالة اعتقال، بنسبة 46ر21 في المائة، أي بزيادة في عدد المقدمين بنسبة 88ر50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وعلى مستوى محكمة الاستئناف، أفاد تاشفين بأنه تم تسجيل 1045 شكاية أنجزت منها 1048 شكاية بنسبة 28ر100 في المائة، مقابل 1014 شكاية سنة 2021 أنجزت منها 1016 شكاية بنسبة 19ر100 في المائة، إضافة إلى تسجيل 3066 محضرا أنجز منها 3063 محضرا بنسبة 90ر99 في المائة، مقابل 3537 محضرا سنة 2021 أنجز منها 3530 محضرا، بنسبة إنجاز بلغت 80ر99 في المائة.

وخلص المسؤول القضائي إلى أنه يستشف من خلال حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس أن البرامج التي انخرطت فيها تنفيذا لأولويات السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها ، قد تم تحقيقها بمؤشرات إيجابية.

وتم في ختام هذا اللقاء تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض أطر وموظفي المحاكم التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس.