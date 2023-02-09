الجامعة العربية تدعو إلى التوسع في الاستثمارات الزراعية

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية إلى ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية لزيادة الإنتاج والى التحول إلى نظم غذائية مستدامة.

وطالب المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته العادية ال111 على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم الخميس بالقاهرة بمشاركة المغرب، إلى دراسة مدى مناسبة إنشاء مرفق لتمويل الواردات الغذائية للدول العربية الأكثر ضعفا ، وبأهمية توفير البيئة المؤسسية والتشريعية التمكينية، وبالعمل مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لضمان توفير التمويل المناسب.

كما أكد على أهمية العمل على توسيع وتعميق التعاون في المجالات ذات الصلة بالنظم الغذائية والأمن الغذائي، وضرورة استغلال الأراضي المهملة والأراضي الهامشية الصالحة للزراعة وأراضي الوقف والتحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولية .

وبخصوص “سوق الغذاء العربي”، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لمبادرة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي حول إنشاء سوق الغذاء العربي، ودعمهما المتواصل انطلاقا من إطلاق الرؤية العربية (سنة 2018) ووصولا إلى توقيعهما لمذكرة تفاهم لتأسيس السوق العربي الرقمي للمواد الغذائية، وذلك خلال أعمال الدورة ال54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.

ودعا المجلس الدول العربية لحث وتشجيع الشركات العربية في القطاع الزراعي للاطلاع على المنصة الرقمية، وما تتيحه من إمكانيات باعتبارها أول بوابة رقمية عربية لتجارة السلع الغذائية والتي تهدف إلى خلق ترابط الكتروني بين جميع الأطراف المتداخلة في عمليات الإنتاج والتوزيع، لغرض التصدير والاستيراد وتنمية قدراتها التنافسية عبر إدارة تكنولوجية للمعاملات.

من جهة أخرى، دعا المجلس الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية ال32 لمجلس الجامعة على مستوى القمة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعاون الجمركي ، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول العربية على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي ،كما حث على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية.

وبشأن تحرير التجارة في الخدمات، حث المجلس الدول العربية التي تم اعتماد جداول التزاماتها النهائية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على سرعة استكمال إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

ووافق المجلس أيضا على اعتماد خطة عمل تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بالعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وكذا للتعاون مع رئيس المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لاتخاذ إجراءات الإخطار عن هذه الاتفاقية.