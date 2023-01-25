الأمن المائي … المؤشرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية

في ما يلي بعض المؤشرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد المائية، كما تم تقديمها أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال النسخة الخامسة من “صباحيات الصناعة” تحت شعار “صناعة الماء.. التحديات العاجلة والمستقبلية”، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور:

– المخطط الوطني للماء 2020-2050 خصص له غلاف مالي يناهز 383 مليار درهم؛

– إطلاق أشغال 20 سدا جديدا، بطاقة اجمالية تبلغ 5,38 مليار متر مكعب، والانتهاء من أشغال 14 سدا آخر قيد البناء (3,21 مليار متر مكعب)؛

– بناء 1000 سد صغير للتنمية المحلية بحلول سنة 2030؛

– إنشاء 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر والانتهاء من أشغال 5 محطات قيد الإنجاز حاليا، بطاقة 328.200 متر مكعب/اليوم؛

– مواصلة تحديث شبكات السقي والتحويل الجماعي إلى السقي الموضعي، من خلال تهيئة 350 ألف هكتار إضافية وزيادة المساحات المجهزة بأنظمة السقي بالتنقيط إلى ما يقرب من 940 ألف هكتار على المستوى الوطني؛

– إعادة استخدام 300 مليون متر مكعب/السنة من المياه العادمة المعالجة.