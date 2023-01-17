بركة يستعرض مختلف محاور الطرق السيارة قيد الانجاز

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء يمجلس المستشارين مختلف المحاور الطرقية قيد الانجاز والهادفة إلى الربط بين الجهات بالطرق السيارة، مؤكدا أن تصور الوزارة في هذا المجال ينطلق من البرنامج الحكومي الرامي إلى تقليص الفوارق المجالية.

وأفاد نزار بركة في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المغرب يتوفر على 1800 كلم من الطرق السيارة التي تضطلع بدور مهم على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التقريب ما بين الجهات وتطوير تنميتها.

وأبرز أن هناك العديد من المحاور في طور الإنجاز، منها تثليث الطريق السيار الدار البيضاء -برشيد على طول 20 كلم، وتثليث الطريق السيار المدار-الدار البيضاء على طول 30 كلم، وكذا تثليث الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد على طول 30 كلم، مشيرا إلى أنه لتخفيف الضغط على الطريق السيار بين الدار البيضاء والرباط، سيتم إنجاز الطريق السيار القاري ما بين المدينتين على طول 60 كلم.

وأضاف بركة، أنه “في إطار إنجاز مشروع ميناء الناضور غرب المتوسط، والذي سيضطلع بمهمة كبرى على مستوى تنمية جهتي الشرق وفاس مكناس، فإن الوزارة تشتغل على إنجاز الطريق السيار جرسيف الناضور على طول 104 كلم، مؤكدا أنه تم إعطاء طلبات العروض على مستوى مقطع جرسيف صاكة بطول 36 كلم”.

ولفت إلى أن من بين المشاريع التي تركز عليها الوزارة، دراسة إنجاز محور الحاجب – الريصاني على طول 405 كلم، والطريق السيار ما بين مراكش وفاس ومكناس عبر بني ملال على طول 180 كلم، مشيرا إلى أن دراسة هذا المشروع انتقلت إلى المرحلة الثانية، مشددا في هذا الإطار على أن هذه الطريق السيار تكتسي “أهمية قصوى لكون غالبية الطرق السيار الموجودة هي طرق سيارة عمودية، في حين أن هذه الطريق السيار ستكون أفقية”.

من جهة أخرى أكد الوزير، أنه تم تحقيق تقدم كبير في بناء الطريق المداري الشمالي الشرقي لمدينة أكادير الكبير، بما في ذلك المداخل، وتقوية الطريق الوطنية رقم 11 بين المنطقة الحرة والطريق الشمالي الشرقي على طول 40 كلم، وتأهيل الطريق السريع داخل مدار مدينة أكادير بما في ذلك بناء ممرات تحت أرضية على طول 20 كلم، مشيرا إلى أن هذين المشروعين يهدفان لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتسهيل الربط بين الطريق السيار أكادير-مراكش، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و400 مليون درهم.

وفي ما يخص ربط شبكة الطرق السيارة بالطريق السريع تزنيت- الداخلة، أوضح بركة أن وزارة التجهيز والماء تنجز الدراسة المتعلقة بمشروع الطريق السيار الرابط بين نهاية الطريق السيار مراكش-أكادير ومدخل الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، على طول 85 كلم، مشيرا إلى أنه تم إنجاز الدراسات الأولية لهذا المشروع.