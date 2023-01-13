نتائج قرعة كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة عن مواجهة بين الوداد “بطل إفريقيا” والهلال السعودي “بطل آسيا” في الدور الثاني من المسابقة التي تقام في المغرب في الأول من فبراير المقبل وحتى 11 من الشهر نفسه.

كما أسفرت نتائج القرعة التي أقيمت في أكاديمية محمد السادس في الرباط بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، عن مواجهة بين الأهلي المصري وصيف بطل رابطة أبطال أفريقيا 2021-2022، مع نظيره اوكلاند سيتي النيوزيلاندي الفائز بلقب أبطال أوقيانوسيا 2022 للمرة العاشرة في تاريخه، وهو النادي الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية بافتتاحية الدور الاول يوم 1 فيفري المقبل.

وسيلتقي في الرابع من فبراير المقبل الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي مع سياتل ساوندرز الأمريكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 2022 “الكونكاكاف”، وهو أول فريق من الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في كأس العالم للأندية.

وفي الدور قبل النهائي يوم 7 فيفري المقبل يلتقي فلامينغو البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس 2022 بعد حصوله على المركز الثاني أمام ليفربول في كأس العالم للأندية قطر 2019، في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الهلال السعودي والوداد.

وينتظر ريال مدريد الاسباني الفائز بلقب رابطة أبطال أوروبا 2022، وهو النادي الأكثر فوزا بالمسابقة بأربعة ألقاب أولها بالمغرب سنة 2014، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين سياتل الأمريكي والمترشح من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 8 فيفري المقبل.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الثالثة في المغرب بعد نسختي 2013 و2014.