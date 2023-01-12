رابطة المواطنة وحقوق الإنسان تدين الحملة على زهراش

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حملة الإستهداف والتنمر والتهديد التي مست المحامي عبد الفتاح زهراش، على خلفية تبنيه الدفاع عن أحد الأشخاص بإسبانيا، رافضة، بشدة، سياسة الإرهاب الإلكتروني للأفكار والتصرفات على أساس الإختلاف في الرأي والتقديرات.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أن المحامي زهراش “قام بتنظيم ندوة صحفية قدم من خلالها روايته لبعض الأحداث المتعلقة بالشخص المذكور، ما دفع بالعديد من الأشخاص، وعلى رأسهم المدعوة “وهيبة خرشيش”، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استعملت التدليس والتلاعب بالمكالمات، إلى اتهامه في أخلاقه وإقحام عائلته بشكل مدروس من أجل ثنيه عن ممارسة مهنته والحق في الدفاع والمرافعة، المحميان بحكم القانون الدولي الإنساني لكل الأشخاص كيفما كانت صفاتهم”.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة عن تضامنه التام واللامشروط مع زهراش، مؤكدا “استعداده لسلك كل سبل الأنصاف الممكنة وطنيا ودوليا ضد من سولت لهم أنفسهم استخدام الإرهاب الفكري والتهديد بالإشاعات من أجل ثنيه عن مواصلة عمله الحقوقي والمهني كمحامي”.

وجدد المصدر ذاته، إدانته للممارسات “التدليسية” التي طالت المحامي المذكور، والتي “تمت بطريقة محكمة من قبل المسماة زهيبة خرشيش، المتضح أسلوبها في التدليس ومحاولة قلب الحقائق والتنمر الإلكتروني واللعب على كل الواجهات من أجل مصالح شخصية ومخططات لاستهداف البلد وبعض رموزه”.

(ي.ع)