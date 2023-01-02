بورصة البيضاء تفتتح السنة الجديدة على وقع إيجابي

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع إيجابي.

وقد حقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 1 في المائة، ليستقر بذلك عند 10.827,32 نقطة.

وبعد دقائق معدودة من الافتتاح ، سجل مؤشر”MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، نموا بنسبة 1,02 في المائة، إلى 866,18 نقطة.

بدوره سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، ارتفاعا بنسبة 1,05 في المائة منتقلا إلى 813,52 نقطة.

في ما يتعلق بالقيم الفردية، فقد سجلت أقوى الارتفاعات من قبل”البنك المغربي للتجارة والصناعة” (+6 في المائة / 375,65 درهما)، و”اراضي كابيتال” (+5,99 في المائة /429,25 درهما)، و “أوطوهال” (+5,98 في المائة / 68,89 درهما)، و”دلتا هولدينغ” (+5,83 في المائة / 25,4 درهما)، ولوسيور كريسطال” (+5,11 في المائة / 241,75 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل”كارتيي السعادة” (-5,62 في المائة / 25,01 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (-3,83 في المائة /201,95 درهما)، و”سنيب” (-3,18 في المائة / 600,3 درهما)، و” شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م” (-2 في المائة / 122,5 درهما)، و”البنك الشعبي المركزي” (-0,39 في المائة / 230,1 درهما).

يذكر أن مؤشر “مازي” كان قد أغلق تداولات الجمعة الماضية على تراجع بنسبة 1,19 في المائة .

(ومع)