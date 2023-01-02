وفاة الفكاهي “عبد الرؤوف”

توفي اليوم الاثنين الفنان المغربي عبد الرحيم التونسي، المعروف فنيا بلقب “عبد الرؤوف”، حسب ما اعلنه ابنه على صفحته الفايسبوكية.

وكتب اسامة التونسي ، ابن الفنان المغربي على الفايسبوك :” إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في دمة الله”.

الراحل يعد أيقونة وشيخ الفكاهيين بالمغرب، وعانى كثيرا في السنوات الأخيرة، بحكم تقدمه في السن، وفقدانه للبصر، ودخل المستشفى عدة مرات، وخضع لسلسلة من العلاجات على مستوى القلب والتنفس، قبل أن يسلم روحه في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين بمنزله بالدار البيضاء.

ولد عبد الرحيم التونسي، يوم 27 دجنبر 1936 بالدار البيضاء، من أب من أصل تونسي، كان يعمل في المغرب مترجما، ووالدة مغربية.