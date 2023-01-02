انتشار أمني محكم طوق الاحتفالات وتدخلات نوعية بمختلف المدن انتشرت فرق الأمن بمختلف تشكيلاتها، وبشكل مكثف في عدد من الأحياء بكل المدن، وركزت ظهورها المادي أكثر في المناطق السياحية والأماكن التي يتردد عليها المواطنون ليلة رأس السنة، ناهيك عن نصب سدود وحواجز أمنية في مداخل المدن، ماأكمل القراءة »
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