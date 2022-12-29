لقجع يوضح بخصوص المشاركة في الشان والجزائر تُعد ردا

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن دفاتر التحملات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية القارية والدولية تنص على ضرورة تقديم البلد المنظم كل التسهيلات للمنتخبات للوصول إلى البلد والمشاركة في التظاهرة.

جاء ذلك في معرض تفاعل لقجع مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بخصوص قرار المكتب المديري للجامعة، بالإجماع، عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، إن لم يسافر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط.

وشدد لقجع على أنه سيتم اتخاذ قرار بخصوص مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بناء على رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” على طلب الجامعة.

وأوضح أنه بعكس ما تم الترويج له خلال الـ 24 ساعة الماضية، “لم تتم مطالبة البلد المنظم بتوفير رحلة خاصة للمنتخب الوطني، بل فقط الترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، بالنزول يوم 10 يناير حوالي الساعة الثانية و45 دقيقة في مطار مدينة قسنطينة التي ستحتضن مباريات المنتخب الوطني”.

من جهته قال وزير الرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق في تصريح لقناة بين سبورت القطرية أن الجزائر تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي بشأن قرار الاتحاد المغربي الذي طالب برحلة مباشرة إلى قسنطينة مضيفا أن رد السلطات الجزائرية على طلب الاتحاد القاري سيكون في خضم 24 ساعة.