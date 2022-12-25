توقيف صحفي ومداهمة مقر مؤسسة إعلامية بالجزائر

اعتقلت الأجهزة الأمنية الجزائرية، أول أمس (الجمعة)، الصحفي مدير ومؤسس الموقعين الإلكترونيين “راديو إم ” و”ماغريب إيميرجون” ، إحسان القاضي بالزموري شرق العاصمة، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

وقال “راديو إم” نقلا عن أسرة إحسان القاضي، إن “مصالح الأمن بالزي المدني، داهمت منزل الصحفي في الزموري (بومرداس) وطلبوا منه أن يتبعهم”.

وأضاف ذات المصدر أن مقر أنترفاس ميديا الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين “راديو إم” و “ماغريب ايمرجون” تعرض للتشميع وحجز العتاد.

وقد حكم ابتدائيا على إحسان القاضي مطلع يونيو الماضي بالسجن ستة أشهر، بعد شكوى من وزير الاتصال الجزائري السابق عمار بلحيمر ، بسبب مقال نشره على “راديو إم” .

وكانت النيابة العامة، خلال الاستئناف، قد طالبت بتشديد العقوبة على الصحافي.

وندد مجلس إدارة “راديو إم” في بلاغ صحفي بـ “المضايقات غير المبررة التي تتعرض لها منصتنا الإعلامية منذ ثلاث سنوات ، والتي لا أساس لها سوى منع الممارسة الحرة لمهنة الإعلام”.

(ومع)