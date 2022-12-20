أكثر من 8000 شرطي لتأمين استقبال الأسود

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن بروتوكول الأمن والسلامة الذي وضعته ولاية أمن الرباط يراهن على إشراك أكثر من 8 آلاف عنصر من الشرطة والقوة العمومية، لتأمين جنبات الطرق والممرات التي ستسلكها حافلة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، موضحا أن مهمتهم الأساسية ستكون هي توفير الأجواء الآمنة للاحتفال في أحسن الظروف، وضمان انسيابية السير وصون سلامة المواطنين.

وأوضح المصدر ذاته أن ولاية أمن الرباط خصصت بروتوكولا للأمن والسلامة لتأمين الاحتفالات الجماهيرية المنتظرة بمناسبة وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة الرباط بعد زوال اليوم، بعد إنجازه الكبير في كأس العالم بقطر، والذي توج بحضوره في المربع الذهبي لهذا الحدث الرياضي العالمي.

وأبرز أن هذه الاستعدادات الأمنية الكبيرة تأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية، الواردة في بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة والذي جاء فيه “سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم”.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، مرفوقا بكبار المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني، زيارة ميدانية للاطلاع على بروتوكول الأمن والسلامة المخصص لتأمين هذا الحدث الهام، كما تفقد مختلف الترتيبات الأمنية والتشكيلات الشرطية التي ستشارك في تأمين هذا الاحتفال الشعبي الكبير.

وأوضح ذات المصدر، أن السلطات الأمنية بكل من الرباط وسلا سخرت لهذا الغرض مجموعات أمنية نظامية متخصصة في تأمين التظاهرات والأحداث الكبرى، وفرق للتدخل تحسبا للأحداث الطارئة، ودوريات محمولة من مختلف الوحدات الشرطية بمن فيها فرق الخيالة والدراجيين والكلاب المدربة للشرطة.

وأشار إلى أن المصالح الأمنية شرعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في تنصيب نقط متفرقة للمراقبة الأمنية في المحيط الخارجي لمختلف الممرات والأزقة المؤدية للشوارع الرئيسية، التي سيمر منها موكب المنتخب الوطني، وذلك لضمان انتظامية السير ومنع الاكتظاظ وعرقلة المرور، فضلا عن تأمين سلامة المواطنات والمواطنين الذين سيحضرون للاحتفاء بإنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم.

وسجل أنه من المنتظر أن تعرف هذه الاحتفالات الوطنية حضورا شعبيا وإقبالا جماهيريا كبيرا على طول الممر الذي سيجتازه موكب المنتخب الوطني، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، عند الساعة الخامسة من زوال اليوم الثلاثاء، وحتى وصوله إلى القصر الملكي العامر بالمشور السعيد بالرباط، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي الكبير.