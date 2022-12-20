بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على وقع الارتفاع.

وحقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,06 في المائة، ليستقر عند 11.068,95 نقطة.

وسجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,09 في المائة منتقلا إلى 892,83 نقطة.

من جهته حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، نموا بنسبة 0,31 في المائة منتقلا إلى 828,91 نقطة.

وعلى صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من “البنك المغربي للتجارة والصناعة” (+3,1 في المائة / 440 درهما)، و”أليانس” (+3,01 في المائة / 54,5 درهما)، و”دجى الإنعاش الضحى” (+2,02 في المائة / 6,58 درهما)، و” TGCC ” (+0,8 في المائة / 120 درهما)، و”التجاري وفا بنك” (+0,75 في المائة / 403 درهما)

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب” (-3,26 في المائة /211 درهما)، و”ميد بابير” (-3,19 في المائة / 27 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (-3,16 في المائة / 18,4 درهما)، و”سنيب” (-2,81 في المائة /622 درهما)، و”القرض العقاري والسياحي” (-2,36 في المائة /290 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الاثنين بارتفاع بلغت نسبته 0,14 في المائة.

(ومع)