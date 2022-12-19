المصادقة على مشروع الميزانية الإقليمية لـ 2023 بكلميم

صادق المجلس الإقليمي لكلميم، اليوم الاثنين، على مشروع الميزانية الإقليمية برسم 2023، خلال دورة استثنائية خصصت لإعادة التداول في مشروع هذه الميزانية التي سبق أن صادق عليها أعضاء المجلس في دورة استثنائية عقدها في نونبر الماضي.

وتم خلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي، محمد الحبيب نازومي، بحضور الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون، أحمد الفغلومي، إعادة مناقشة والتداول في مشروع الميزانية التي يقدر مجموع مداخيلها ب 35 مليون و120 ألف و964 درهم، فيما يبلغ حجم المصاريف المتوقعة 47 مليون و569 ألف و895 درهم وهو مبلغ يفوق مجموع المداخيل مما جعل مشروع الميزانية يعرف عجزا يقدر بـ 12 مليون و448 ألف و931 درهم .

ومن أجل سد عجز الميزانية، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة الاستثنائية، على رفع ملتمس إلى وزير الداخلية لدعم ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم بحصة تكميلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لتغطية هذا العجز.

وكان نازومي قد أوضح في مستهل أشغال هذه الدورة الاستثنائية، أن انعقاد هذه الدورة يأتي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بمجالس العاملات والأقاليم، وذلك من أجل إعادة التداول في مشروع ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم.

وأكد، من جهة أخرى، أن المجلس الإقليمي يعمل على تحقيق التنمية المندمجة المنشودة بإقليم كلميم .

(ومع)