بورصة البيضاء : تداولات الإغلاق على وقع الأحمر

أنهت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء على وقع الأحمر.

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة إلى 11.271,86 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,39 في المائة منتقلا إلى 912,44 نقطة. من جهته، انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، ب 0,06 في المائة منتقلا إلى 845,89 نقطة.

في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” تراجعا بنسبة 0,25 في المائة 10.403,93 نقطة. وبدوره سجل مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، انخفاضا ب 0,32 في المائة 9.432,4 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,28 مليار درهم، بينما وصلت رسملة البورصة 588,92 مليار درهم.

على المستوى الفردي، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “ديستي تكنولوجيز” (+5,39 في المائة / 215 درهما)، و”النقل” (+4,28 في المائة / 31,69 درهما)، و”ريسما” (+3,52 في المائة / 119,25 درهما)، و”أفريقيا للصناعة” (+2,95 في المائة / 349 درهما)، و”مناجم” (+1,7 في المائة / 2.459 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “دلتا هولدينغ” (-5,92 في المائة / 23,8 درهما)، و”لابيل في” (-5,32 في المائة / 4.610 درهما)، و”الشركة المعدنية إميطير” (-4,98 في المائة / 1.354 درهما)، و”ديسواي” (-4,53 في المائة / 672 درهما)، و”سنلام المغرب” (-4,3 في المائة / 1.025 درهما).

(ومع)