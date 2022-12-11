ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع بونو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، أبدى رغبته في التعاقد مع حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، بعد تألقه بشكل لافت في كأس العالم قطر 2022، حيث كان سببا مباشرا في تأهل المنتخب الوطني إلى ربع النهائي على حساب منتخب إسبانيا بصده لضربتين ترجيحيتين، كما ساهم بتدخلاته وتصدياته الحاسمة في الحفاظ على تقدم المغرب، أمس السبت، على البرتغال في مباراة دور ربع النهائي.

وكشفت مصادر أن النادي الملكي الإسباني، أبدى بالفعل اهتمامه بخدمات حارس إشبيلية، وتواصل مع وكيل أعماله، إذ كانت المحادثات معه “سلبية” وانتهى النقاش حول إمكانية انتقال بونو للريال بسرعة، بسبب عدة عقبات تقف دون انتقال حارس عرين الأسود للنادي الاسباني.

لكن ووفق مصادر رفض وكيل أعمال الحارس الوطني، مقترح مسؤولي ريال مدريد الذين يريدون بونو كحارس ثاني بعد حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا، لا سيما أن بونو لا يرغب في الجلوس على دكة البدلاء، بالنظر إلى بلوغه 31 سنة، ولم يعد أمامه سنوات كثيرة في الملاعب ليضيعها في الظل ولو تعلق الأمر بفريق من حجم ريال مدريد.

كما أن شراء عقد بونو سيكلف خزينة ريال مدريد حوالي 30 مليون دولار، وهو المبلغ الذي حددته إدارة ناديه إشبيلية للسماح لحارسها بالرحيل، إذ يرتبط الحارس المغربي بالنادي الإسباني بعقد يمتد إلى غاية العام 2026، ومن المستبعد جداً أن تستثمر إدارة ريال مدريد هذا المبلغ من أجل التعاقد مع حارس “احتياطي”.