رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ الملك بإنجاز الأسود

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، واصفا هذا الانجاز بمصدر “سعادة وفخر عظيمين لإفريقيا برمتها”.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تغريدة على تويتر، ” أحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي وأسود الأطلس بهذا الإنجاز الإفريقي الرائع وغير المسبوق. إلى الأمام، الكأس في متناول اليد”.

وكتب فقي محمد ” يا لها من سعادة وفخر عظيمين قدمهما المغرب لإفريقيا. أحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي وأسود الأطلس بهذا الإنجاز الإفريقي الرائع وغير المسبوق. إلى الأمام، الكأس في متناول اليد”.

وبلغ المنتخب المغربي لكرة القدم نصف نهائي مونديال قطر 2022 بفوزه، السبت بملعب الثمامة، على نظيره البرتغالي بهدف لصفر.

وسجل هدف الفوز لأسود الأطلس المهاجم يوسف النصيري في الدقيقة 42.