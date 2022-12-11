فيفا: تأهل المغرب إلى نصف النهاية مفاجأة كأس العالم

كتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهاية من منافسات كأس العالم قطر 2022 يكرس المفاجآت التي تشهدها المسابقة على مر تاريخها.

وأبرز الاتحاد، في مقال نشره على موقعه الرسمي، تحت عنوان “المغرب ومنتخبات صنعت الدهشة بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم”، أن المغرب أصبح أول منتخب إفريقي يصعد إلى نصف النهائي في بطولة كأس العالم .

وتابع بأن المغرب شكل مفاجأة المونديال ببلوغه دور نصف النهاية، وذلك بعد أن تخطى، تواليا، منتخبي إسبانيا والبرتغال، اللذين كانا مرشحين للفوز باللقب.

وبتألق أشبال المدرب وليد الركراكي، يسجل (فيفا)، أضاف المغرب نتيجة أخرى تدهش المتابعين على مدار نسخ كأس العالم، حيث أنه دخل ضمن فئة المنتخبات التي لم تكن مرشحة للذهاب بعيدا قبل انطلاق البطولة، لكنها تخطت العقبة تلو الأخرى.

وأشار إلى أن المغرب دخل البطولة بآمال العبور إلى الدور الثاني رغم صعوبة المجموعة التي كانت تضم كرواتيا وبلجيكا، إضافة إلى منتخب كندا الذي كان يملك آمالا أيضا للعودة بقوة إلى كأس العالم بعد طول غياب.

وأبرز الاتحاد أن المنتخب المغربي كسر كل الحدود، وأضحى، بعد تعادله مع كرواتيا وتغلبه على كل من بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال، أول فريق إفريقي وعربي يحقق إنجاز التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.