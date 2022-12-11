نصف نهائي كأس العالم … لارام تقدم تسهيلات لمشجعي المنتخب

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تقديم تسهيلات لتدبير تنقل مشجعي المنتخب المغربي بمناسبة خوضه نصف نهائي كأس العالم.

وذكرت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أنه “عقب التأهل التاريخي للمنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العالم، ومن أجل تمكين المشجعين من مواصلة مساندتهم لأسود الأطلس في المباراة المقبلة، تتخذ الخطوط الملكية المغربية إجراءات من أجل تقديم تسهيلات لتدبير تذاكرهم”.

وتحقيقا لهذه الغاية، عبأت الشركة الوطنية كافة مواردها بهدف إطلاق تدابير لفائدة المشجعين المغاربة الموجودين بقطر، والذين سافروا عبر رحلات الخطوط الملكية المغربية.

وبالنسبة للمشجعين الموجودين بقطر، يضيف المصدر ذاته، تحافظ الخطوط الملكية المغربية على رحلاتها المبرمجة ليلة 10 إلى 11 دجنبر لتمكين المشجعين، الراغبين في ذلك، من العودة إلى المغرب.

وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للمشجعين الراغبين في البقاء بالدوحة لمواصلة دعم أسود الأطلس، فإن الخطوط الملكية المغربية تمنحهم تسهيلات استثنائية لإعادة جدولة مواعيد عودتهم، موضحا أنه سيكون بإمكانهم تغيير تاريخ العودة، دون غرامات أو مصاريف إضافية، إلى الرحلات التي ستبرمج أيام 19 و20 و21 دجنبر الجاري.

وسيتوصل جميع المسافرين المعنيين بتذاكرهم بالتاريخ الجديد على عناوينهم الإلكترونية أو أرقام هواتفهم.

وعليه، يسجل البلاغ، فإنه يتعين على المسافرين الذين لم يدلوا بعناوينهم الإلكترونية أو أرقام هواتفهم التواصل مع مركز الاتصال التابع للشركة الوطنية عبر الرقمين الهاتفيين التاليين: 0890000800 (المغرب) و212522489797+ (الرقم الدولي).