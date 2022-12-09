“مراسلون بلا حدود” ترشح الراضي لجائزتها السنوية للصحافة

علمت “الصباح”، من مصادر موثوقة، أن منظمة “مراسلون بلا حدود” رشحت عمر الراضي، المدان من قبل القضاء المغربي في قضيتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية والاعتداء الجنسي على زميلته في العمل، للحصول على جائزتها السنوية لحرية الصحافة، في تجاهل تام لوضعيته القانونية والأفعال الإجرامية التي ارتكبها وحوكم عليها بشكل عادل.

هذه الخطوة غير المدروسة للمنظمة، المشكوك في توجهاتها المتحيزة، تنضاف إلى سجل إساءاتها المتكررة لمصداقية المؤسسات الدستورية بالمملكة، إذ أن الراضي، الذي لا تنفك عن الدفاع عنه رغم إدانته من قبل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وبعيدا عن عمله كصحافي، هو مواطن كباقي المواطنين، الذين يمثلون سواسية وعلى قدم المساواة أمام القانون.

من جهة أخرى، فإن المنظمة الدولية المذكورة، والتي يفترض فيها الحياد والدفاع عن حقوق الإنسان، تقوم، الاثنين المقبل، بتكريم مغتصب زميلته الصحفية حفصة بوطاهر، في انتهاك واضح لحقوق المرأة، في وقت تحتل فيه مكافحة العنف ضد النساء والفتيات أولوية في الأجندات الدولية.

واعتبارا للحقائق سالفة الذكر، فإن منح الراضي جائزة منح جائزة “مراسلون بلا حدود” هذه السنة، يخالف كافة القواعد الأخلاقية المفروض التزامها من قبل هذه المنظمة، كما أن تكريمه بصفته صحافيا، يتعارض مع أخلاقيات هذه المهنة الشريفة، التي يفترض في ممارسيها الالتزام بالقيم النبيلة والسلوكات السليمة والنزاهة والاستقامة، وهو ما يجعل منها (المنظمة) داعما لإفلاته من من العقاب والمتابعة القضائية، في تحد صريح لمبدأ احترام حقوق الضحايا المقدس.

يذكر أن محكمة البيضاء، كانت قد قضت في المرحلة الابتدائية، بالحكم على الصحافي عمر الراضي بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال تتعلق بالعنف والاغتصاب، وأخرى تتعلق بتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، وهو الحكم الذي أيدته استئنافية البيضاء في مارس الماضي.

(ي.ع)